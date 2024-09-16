Эксперт по недвижимости Сунцова назвала безналичный расчет самым безопасным способом оплаты при продаже квартиры

При заключении сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке безопаснее всего перевести деньги полностью в безналичной форме. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Елена Сунцова в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, это можно сделать с помощью аккредитива, эскроу-счета или так называемых сервисов безопасных расчетов. В день сделки деньги переводятся на расчетный счет продавца только после государственной регистрации перехода права собственности на объект.
Эскроу-счета доступны не только при покупке новостроек, но и при сделках со вторичной недвижимостью, напомнила Сунцова.
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