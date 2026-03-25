Эксперт по недвижимости Шурыгин рассказал о формировании тренда на переселение из крупных городов в малые

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин сообщил aif.ru , что на фоне распространения удаленной работы и поддержки малых городов начал формироваться тренд на переселение из крупных городов в малые города и села.

Шурыгин отметил, что, несмотря на доминирование центростремительного тренда, когда люди переезжают из сел в малые города, а оттуда — в крупные, наблюдается формирование нишевого тренда «обратного движения».

«На фоне развития удаленной занятости, логистики и государственной политики поддержки малых городов и исторических поселений формируется нишевый тренд "обратного движения" — переезд части горожан в малые города и пригороды», — пояснил он.

Миграция из крупных городов становится все более заметной: жители мегаполисов все чаще покупают дома в малых поселениях, пользуясь преимуществами более низких цен на недвижимость и более спокойной среды.

Глава РГР уточнил, что особенно этот тренд заметен в формате пригородной субурбанизации: многие предпочитают дом или таунхаус в пригородах крупных городов, сохраняя при этом доступ к рынку труда мегаполиса за счет транспорта и цифровой инфраструктуры.

Шурыгин подчеркнул, что дешевизна недвижимости — не единственный и не главный фактор миграции. Люди оценивают качество среды, занятость, инфраструктуру, образование детей и медицинский сервис. Поэтому массовой «деурбанизации» из мегаполисов в села пока нет; есть точечная репатриация в малые города, усиление пригородов крупных центров и рост индивидуального жилищного строительства вокруг агломераций.