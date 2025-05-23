Эксперт по недвижимости Шлома сообщил, что цены на вторичное жилье в России остаются стабильными

Эксперты оценили перспективы цен на вторичном рынке недвижимости после 1 июня. После затишья на майских праздниках рынок начинает демонстрировать признаки жизни, однако тенденции неоднозначны. Как отметил в беседе с Life.ru Сергей Шлома из «ИНКОМ-Недвижимости», рыночная ипотека остается дорогой и недоступна для многих потенциальных покупателей.

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», в апреле доля ипотечных сделок составила 10%, что лишь немного выше мартовских показателей. Фактически ипотечные покупки используются только для доплаты при альтернативных сделках.

Сергей Шлома подчеркнул, что в условиях ограниченного доступа к ипотеке цены на вторичное жилье остаются стабильными. Изменение ситуации ожидается после коррекции ключевой ставки, когда снизится доходность банковских вкладов и кредиты станут доступнее.

Коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров отметил оживление на вторичном рынке. Цены растут умеренно, но стабильно, а предложение расширяется. Это указывает на восстановление интереса со стороны продавцов на фоне ожиданий снижения ключевой ставки.