Эксперт по недвижимости Шлома рассказал, что в сентябре не стоит ждать повышения цен на вторичное жилье

Директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома в беседе с Life рассказал, как будет обстоять ситуация на российском рынке недвижимости в сентябре.

По словам эксперта, сейчас все меньше оснований для удешевления вторичного жилья. Однако и о подорожании квартир в условиях дорогой ипотеки и невысокого спроса вряд ли можно говорить.

«Осенью, в сезон повышения деловой активности, можно рассчитывать и на оживление в сегменте недвижимости, но нет предпосылок для всплеска спроса», — добавил собеседник издания.

Вторичные квартиры могут стать дешевле в том случае, если застройщики снизят цены на новостройки, добавил он.

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