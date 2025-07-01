Эксперт по недвижимости Шлома назвал 4,8–5% средним размером дисконта на вторичном рынке Москвы

Летом наблюдается увеличение скидок на вторичное жилье, однако покупатели часто совершают ошибки во время торга. Эксперты делятся советами, как успешно договориться о снижении цены и какие скидки доступны на рынке сейчас. Директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома в беседе с Life.ru отметил, что средний размер дисконта на вторичном рынке Москвы составляет 4,8–5%.

Доля сделок с дисконтом остается стабильной и составляет около 80%. Более значительные скидки могут быть предоставлены в зависимости от личных обстоятельств продавца, например, при необходимости быстрой сделки.

Руководитель офиса «Новослободское» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев подчеркнул, что многие объекты на рынке не стоят запрашиваемых сумм, особенно если они находятся в продаже более трех–пяти месяцев. Однако он предупредил о необходимости осторожности при рассмотрении очень дешевых вариантов, поскольку это может быть связано с проблемами с документами или самой квартирой.

Основными факторами для торга могут быть отсутствие ремонта, расположение на первом этаже, задолженность по коммунальным услугам, наличие несовершеннолетнего собственника или неузаконенной перепланировки. На эти моменты обратил внимание старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.