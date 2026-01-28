Эксперт по недвижимости Шипилова отметила доступность ипотеки на новых территориях РФ

Директор по продажам ЖК «Белые Пески» Наталья Шипилова назвала альтернативы семейной ипотеки в 2026 году. Об этом сообщили «Известия» .

Эксперт обратила внимание на программу ипотеки на новых российских территориях, действующую в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Важным преимуществом является низкая ставка — всего 2%. Программа отличается отсутствием возрастных или семейных ограничений, позволяя приобретать квартиры или частные дома.

Также продолжает пользоваться спросом IT-ипотека, ориентированная на работников аккредитованных компаний. Ее ставка начинается от 6%, максимальная сумма займа достигает девять миллионов рублей.