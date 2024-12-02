Эксперт по недвижимости Шапцев: программа trade-in поможет улучшить жилищные условия

Россияне, в собственности которых есть квартира или дом, могут улучшить жилищные условия благодаря программе trade-in. Об этом рассказал генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев в беседе с РИАМО.
Он пояснил, что при данной схеме старое жилище идет в зачет при покупке нового. Соответствующий вариант предлагает большое количество застройщиков, в том числе крупные компании.
«Данный инструмент может быть полезен очень широкой аудитории», — отметил специалист.
Тем, кто не имеет значительного объема средств для приобретения недвижимости, Шапцев посоветовал воспользоваться рассрочкой от застройщика.
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