Эксперт по недвижимости Самотойлов: при выборе жилья для семьи нужно учитывать наличие инфраструктуры

Множество параметров необходимо учитывать при покупке квартиры для большой семьи. Один из основных критериев — инфраструктура. Об этом рассказал менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов в беседе с «Известиями».
Специалист посоветовал обращать внимание на расположение детских садов, школ и развивающих центров.
«Рядом с домом должны быть безопасные детские площадки и зоны для активного отдыха, а также доступ к медицинским учреждениям и аптекам», — отметил эксперт.
К преимуществам определенных ЖК Самотойлов отнес просторные дворы и пешеходные зоны. Специалист также рекомендовал учитывать транспортную доступность: удобство сообщения с городом и близость к основным магистралям.
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