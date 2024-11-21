Эксперт по недвижимости Самотойлов: при выборе жилья для семьи нужно учитывать наличие инфраструктуры

Множество параметров необходимо учитывать при покупке квартиры для большой семьи. Один из основных критериев — инфраструктура. Об этом рассказал менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов в беседе с « Известиями ».

Специалист посоветовал обращать внимание на расположение детских садов, школ и развивающих центров.

«Рядом с домом должны быть безопасные детские площадки и зоны для активного отдыха, а также доступ к медицинским учреждениям и аптекам», — отметил эксперт.

К преимуществам определенных ЖК Самотойлов отнес просторные дворы и пешеходные зоны. Специалист также рекомендовал учитывать транспортную доступность: удобство сообщения с городом и близость к основным магистралям.