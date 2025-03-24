Эксперт по недвижимости Ракута рассказал о подорожании «вторички» в некоторых городах

Вторичное жилье может подорожать в некоторых городах, где отсутствует новое строительство. Причина — расширение программы семейной ипотеки, рассказал эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с kp.ru .

По словам специалиста, семейная ипотека под 6% годовых — очень выгодное предложение, поэтому спрос на вторичное жилье в тех городах, где не строятся новые дома, может вырасти. Эксперт посоветовал жителям этих регионов поторопиться с покупкой недвижимости.

С 1 апреля жители 901 города России смогут взять льготную семейную ипотеку под 6% не только на первичное, но и на вторичное жилье. Список городов опубликован заранее. В него вошли населенные пункты, где на январь 2025 года строится не более двух многоквартирных домов.