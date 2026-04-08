Эксперт по недвижимости Ракута рассказал, что внесенный арендаторами залог можно использовать для ремонта

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил, что арендаторы могут использовать средства, внесенные в качестве залога, для устранения поломок или ремонта квартиры. Об этом сообщило издание «Абзац» .

По словам специалиста, многие договоры аренды уже содержат пункты, регулирующие использование залога в таких ситуациях. Обычно сумма залога равна месячной арендной плате и может служить компенсацией при определенных обстоятельствах, написала «Мойка78».

Ракута подчеркнул, что залог может покрыть расходы на частичный ремонт или восстановление поврежденной мебели. В договоре аренды часто указывается, что собственник может удержать сумму не только при задержке арендной платы, но и в качестве компенсации ущерба. Однако денег, равных месячной плате, может не всегда хватать на полное возмещение.

Чтобы избежать споров, обе стороны должны заранее зафиксировать состояние квартиры с помощью фото- и видеосъемки. Все условия следует прописать в договоре и на цифровом носителе до заезда арендатора. Если в акте приема-передачи все будет зафиксировано, это поможет избежать многих претензий. В случае разногласий стороны могут обратиться в суд.