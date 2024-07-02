Эксперт по недвижимости Радченко поддержала отмену льготной ипотеки

Введение льготной ипотеки привело к целому ряду негативных последствий, с которым теперь столкнулись россияне, поэтому отмена программы стала правильным шагом. Таким мнением с радио «КП» поделилась президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, программа льготной ипотеки привела к росту цен на недвижимость почти в два раза. В итоге покупка квартиры стала менее доступной.

«Сейчас времена изменились и, соответственно, из-за того, что ее вовремя не прекратили, то лекарство, которое было назначено и прописано четыре года назад, сейчас имеет страшные последствия. Ну, как говорится, побочный эффект», — отметила Радченко.

Она подчеркнула, что инфляция продолжает расти, и сдержать ее пока не удается. Скорее всего, увеличится и ключевая ставка, в этих условиях оставить программу льготной ипотеки было бы просто вредительством.