Эксперт по недвижимости Радченко назвала обоснованным запрет на расширение жилищного строительства

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ИА НСН заявила, что запрет на расширение жилищного строительства обоснован: коммунальные сети не выдержат дополнительной нагрузки.

В Госдуму внесли законопроект о временном запрете на строительство многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом инфраструктуры до 2030 года. Если дефицит составит 50%, то строительство будет запрещено.

Эксперт подчеркнула актуальность проблемы, связанной с коммунальными сетями.

«Сейчас есть проблемы с подключением мощностей, потому что это нагружает старые трубы, у которых уже высокий процент износа», — добавила Радченко.

Она сказала, что все нынесуществующие аварии происходят именно по этой причине.