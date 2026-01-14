Эксперт по недвижимости Радченко допустила, что при устойчивости рубля цены на жилье не вырастут

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, при каких условиях стоит ожидать сохранения цен на жилье. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, стоимость квартир не вырастет, если в 2026 году рубль продемонстрирует феноменальную устойчивость.

«У застройщиков все меньше людей, которые хотят купить квартиру с помощью ипотеки, их число фактически сведется к нулю. Спрос не будет расти, так как ключевая ставка сильно не успеет за год снизиться», — спрогнозировала специалист.

Она также отметила, что изменения не затронут и вторичный рынок. Ситуация будет зависеть от решения Центробанка по ставке.