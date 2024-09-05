Эксперт по недвижимости Полякова назвала экстраординарной ситуацию на рынке арендного жилья в этом году

В августе риелторы зафиксировали большой ажиотаж на аренду жилья и значительное повышение цен. Ситуацию на рынке в этом году можно назвать экстраординарной, рассказала замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова в беседе с Life.

По словам эксперта, это происходит на фоне крайнего дефицита предложения. Из-за высоких ставок по ипотеке многие потенциальные покупатели временно решили снять жилье. Прежние квартиранты продлевают договоры найма из экономии, эти объекты просто не выходят на рынок.

Арендаторов будет больше, чем свободных квартир, пока не снизятся ипотечные ставки и не увеличится объем арендного предложения, отметила Полякова.