Эксперт по недвижимости Перескокова заявила, что полиграф не может стать обязательным при сделках с жильем

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с « Абзацем » высказала мнение, что использование полиграфа при сделках с недвижимостью не может стать обязательной процедурой.

По ее словам, широкое применение устройства осложнено техническими и организационными аспектами. На полное обследование уходит несколько часов, а квалифицированных специалистов по расшифровке результатов в России очень мало.

Перескокова отметила, что показания полиграфа не дают стопроцентной гарантии достоверности информации. На результат влияют психологическое состояние проверяемого и специалиста. Кроме того, процедура стоит дорого — от 15 тысяч рублей.