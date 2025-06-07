Эксперт по недвижимости Перескокова допустила, что цены на жилье не изменятся

Уменьшение объемов ввода жилых помещений не повлияет на их стоимость, так как это нерационально и не вызовет роста спроса. Такое мнение высказала специалист по недвижимости Наталья Перескокова, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Цены можно увеличить, но никто не будет покупать жилье. Соответственно, какой смысл цены увеличивать?» — задалась вопросом эксперт.

По ее словам, объемы строительства сокращаются из-за низкого покупательского спроса, и дальнейшее повышение цен усугубит ситуацию, окончательно уничтожив интерес покупателей.

Перескокова напомнила, что президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку для семей с детьми до 14 лет, чтобы не снижать объемы недвижимости, а также стимулировать ее приобретение населением.