Эксперт по недвижимости Лехто посоветовала проверять застройщиков через сайт «Наш.дом.рф»

Чтобы избежать покупки несуществующего жилья, важно заранее проверять надежность застройщика. Эксперт рынка недвижимости и инвестор Мария Лехто дала советы в интервью радиостанции Sputnik .

Она рекомендовала убедиться, что объект размещен на портале «Наш.дом.рф».

«Этот ресурс аккумулирует все объекты, имеющие федеральное разрешение, и показывает статус стройки в реальном времени, а также уже сданные и другие строящиеся объекты девелопера», — пояснила специалист.

Она также предложила проверить участок через Росреестр и обратить внимание на историю компании. По словам Лехто, при заключении сделки переводить деньги нужно только через защищенные счета.