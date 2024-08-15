Эксперт по недвижимости Ларина: понять статус загородного объекта можно, заглянув в Единый государственный реестр

Руководитель отдела ипотеки Агентства недвижимости Оксаны Сайгылы Ольга Ларина в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, что перед покупкой загородной недвижимости стоит изучить различия в частных домах и дачах.

По словам эксперта, понять истинный статус загородного объекта можно, если заглянуть в Единый государственный реестр недвижимости. Нежилой статус объекта как раз указывает на дачу.

«Если в выписке ЕГРН статус объекта указан как нежилой, то это как раз классическая дача, которую в отличие от жилого загородного дома можно купить только через специальную ипотечную программу», — сказала Ларина.

Эксперт добавила, что благодаря большому количеству льготных программ купить загородный дом можно сейчас в среднем под 3-6% годовых.