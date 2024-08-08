Эксперт по недвижимости Дымова: аренда жилья в Москве может вырасти на 50% до конца года

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова спрогнозировала изменение цен на аренду жилья в Москве. Об этом сообщил «Сноб».

Эксперт напомнила, что наибольшим спросом в столице пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры со свежим ремонтом, а также объекты в новостройках.

По словам Дымовой, при высокой ставке по ипотеке обычно сохраняются и высокие арендные ставки. Месячная стоимость микроквартир и лотов в новых домах может увеличиться на 50% до конца года, заявила специалист.

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