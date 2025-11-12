Эксперт по недвижимости Дроботенко разъяснил, как избежать рисков при работе с брокером

Эксперт Дроботенко: нужно более жестко подходить к оценке не только портфеля

Теперь брокеры должны будут предупреждать клиентов о возможных рисках и не принуждать их к дополнительным финансовым услугам. При заключении договора о брокерском обслуживании клиент должен получить основную информацию о договоре, документы о рисках, включая отдельную декларацию о рисках при покупке акций в рамках процедуры IPO. Директор агентства недвижимости «Самолет Плюс» Артем Дроботенко в эфире Общественной Службы Новостей рассказал о трудностях внедрения новых правил.

Он подчеркнул: «С точки зрения законодательства, нужно более жестко подходить к оценке не только портфеля, а в принципе к риск-профилю клиента и только лично под роспись брокера, под разговор с клиентом на сделке».

Эксперт отметил, что если компании продолжат нанимать сотрудников, которые не до конца понимают суть предлагаемых продуктов, случаи мисселинга и неправильной оценки риск-профиля клиентов будут увеличиваться.