Эксперт по недвижимости Дедков указал на парадокс с инвестициями в офисы и квартиры

Эксперт по недвижимости и управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков рассказал о ситуации на российском рынке недвижимости в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт подчеркнул, что в России различные помещения традиционно считаются надежным активом, способным приносить доход и расти в цене. Сейчас ситуация парадоксальна: квадратный метр жилых строений стоит дороже коммерческих, хотя квартиры и апартаменты уступают офисам и торговым помещениям в плане рентного дохода.

«Соответственно, фанаты инвестиций „в бетон“ переходят из жилого сегмента в коммерческий, который по абсолютным объемам ввода на порядок меньше, соответственно, любое повышение спроса на нем более заметно», — добавил специалист.

По его словам, коммерческая недвижимость может приносить двузначные результаты при сдаче в аренду, а правильный выбор локации и формата способен обеспечить значительный рост стоимости при перепродаже.