Эксперт по недвижимости Дедков спрогнозировал нормализацию рынка жилья в 2025 году
Управляющий партнер «Живой комплекс LES» Олег Дедков оценил ситуацию на рынке недвижимости. Ставки по ипотеке растут, однако спрос остается высоким, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
Он спрогнозировал нормализацию рынка жилья в 2025 году. По словам специалиста, в ближайшее время можно рассчитывать на снижение эффекта «тюльпанной лихорадки», который длится с 2020 года.
«Уменьшение спроса приведет к снижению темпа вывода новых проектов на рынок и усилению соревнования за оставшихся покупателей», — сообщил Дедков.
Он пояснил, что интерес россиян будут повышать за счет качественных и стоимостных характеристик предложения.
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