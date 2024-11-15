Эксперт по недвижимости Дедков спрогнозировал нормализацию рынка жилья в 2025 году

Управляющий партнер «Живой комплекс LES» Олег Дедков оценил ситуацию на рынке недвижимости. Ставки по ипотеке растут, однако спрос остается высоким, отметил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

Он спрогнозировал нормализацию рынка жилья в 2025 году. По словам специалиста, в ближайшее время можно рассчитывать на снижение эффекта «тюльпанной лихорадки», который длится с 2020 года.

«Уменьшение спроса приведет к снижению темпа вывода новых проектов на рынок и усилению соревнования за оставшихся покупателей», — сообщил Дедков.

Он пояснил, что интерес россиян будут повышать за счет качественных и стоимостных характеристик предложения.