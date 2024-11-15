Эксперт по недвижимости Дедков посоветовал не откладывать покупку жилья
Эксперт в области строительства и инвестиций в недвижимость Олег Дедков рассказал, выгодно ли в настоящее время приобретать жилье. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».
Специалист рекомендовал не откладывать покупку жилья. Из-за роста ключевой ставки и дефицита ликвидности у банков застройщики стали особенно сильно нуждаться в «живых» деньгах.
«И они будут готовы делать скидки, давать долгие рассрочки и т. д.» — пояснил Дедков.
Подобные условия, добавил эксперт, касаются именно готовых объектов. В «котлованных» проектах есть вероятность столкнуться с увеличением сроков строительства и экономией на материалах.
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