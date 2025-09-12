Эксперт по недвижимости Белокуров допустил рост активности на рынке жилья осенью

Осенью 2025 года рынок жилья может активизироваться. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал « Известиям » о причинах всплеска интереса к недвижимости.

По словам эксперта, Центробанк продолжает снижать процентные ставки, что привлекает опытных покупателей. Они рассматривают такой период как «окно возможностей» для покупки недвижимости до роста цен.

«По данным Банка „Дом.РФ“, с апреля по июнь объем заявок на проектное финансирование вырос на 41%. Это говорит о том, что застройщики начинают возвращаться к проектам, которые ранее откладывали из-за высокой стоимости займа», — отметил специалист.

Как пояснил Белокуров, раньше сделки с привлечением ипотеки составляли примерно три четверти всех операций, теперь же их доля упала до 58%. Одновременно растет спрос на покупку жилья в рассрочку, которая достигла отметки в 13%, а количество покупок за личные сбережения также увеличивается.