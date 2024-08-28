Эксперт по недвижимости Барсуков рассказал, что к концу года рост цен на аренду квартир достигнет 40%

К концу этого года рост цен на аренду квартир в России достигнет 40%. Об этом ИА НСН сообщил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Эксперт связал такие показали с ростом ключевой ставки. По его словам, многие люди, которые ранее были готовы покупать квартиру в ипотеку, сейчас не могут себе этого позволить из-за высокой процентной ставки.

«В текущем моменте действительно выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою в ипотеку», — сказал он.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» посчитали, что за последний год россияне стали больше зарабатывать на аренде квартир-студий. По данным специалистов, доходность этого типа жилья выросла более чем на 6%.