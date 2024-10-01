Эксперт по налогам Зюков: бюджет недосчитывается миллиардов рублей из-за найма самозанятых

Председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков прокомментировал ситуацию с наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению эксперта, проблема действительно имеет массовый характер. Бюджет явно недосчитывается миллиардов рублей, считает специалист.

Он отметил, что государство должно оказывать влияние с помощью методов надлежащего контроля. Зюков предложил ужесточить проверки, а также улучшить их качество.