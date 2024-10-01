Эксперт по налогам Зюков: бюджет недосчитывается миллиардов рублей из-за найма самозанятых

Председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков прокомментировал ситуацию с наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По мнению эксперта, проблема действительно имеет массовый характер. Бюджет явно недосчитывается миллиардов рублей, считает специалист.

Он отметил, что государство должно оказывать влияние с помощью методов надлежащего контроля. Зюков предложил ужесточить проверки, а также улучшить их качество.

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