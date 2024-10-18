Эксперт по мотивации Чешев: разнообразие планов поможет зарядиться энергией

С приходом пасмурной осенней погоды многие ощущают упадок сил и ухудшение настроения. Как справиться с неприятным состоянием, рассказал эксперт по мотивации Дмитрий Чешев в беседе с « ФедералПресс ».

Он посоветовал вносить больше разнообразия в жизнь. В планы стоит включить посещение спортзала, культурных событий и обучающих курсов, отметил специалист.

Чешев также рекомендовал начать что-нибудь новое в осенний период. По его словам, новизна всегда наполняет энергией.