Эксперт по мотивации Чешев: разнообразие планов поможет зарядиться энергией
С приходом пасмурной осенней погоды многие ощущают упадок сил и ухудшение настроения. Как справиться с неприятным состоянием, рассказал эксперт по мотивации Дмитрий Чешев в беседе с «ФедералПресс».
Он посоветовал вносить больше разнообразия в жизнь. В планы стоит включить посещение спортзала, культурных событий и обучающих курсов, отметил специалист.
Чешев также рекомендовал начать что-нибудь новое в осенний период. По его словам, новизна всегда наполняет энергией.
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