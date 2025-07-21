Эксперт по мошенникам Дуб напомнила, что сотрудники маркетплейсов никогда не звонят покупателям

В последние дни мошенники стали использовать новый метод: они представляются сотрудниками маркетплейсов и звонят, говоря о якобы уже оплаченной и готовой к вручению посылке. Во время разговора они предлагают «подтвердить личность». Эксперт по мошенникам Екатерина Дуб рассказала «Ридусу» , как распознать злоумышленников.

Специалист отметила, что работники торговых онлайн-площадок никогда не обзванивают своих покупателей и не требуют называть цифры кода из СМС-сообщения. Существует несколько признаков, указывающих на аферистов.

«Мошенники стараются вас заговорить — могут задавать какие-то отвлекающие вопросы, например, есть ли у вас дома парковка. Если вы говорите, что ничего не заказывали, то они говорят: "Да, это ошибка, я отменю эту посылку" и уже под этим предлогом требуют номер заявки. Они постоянно говорят "смотрите" — фактически это слово стало их "ред флагом"», — предупредила Дуб.

Кроме того, фальшивые работники маркетплейсов часто говорят с акцентом или другими дефектами речи, подчеркнула эксперт.