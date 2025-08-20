Эксперт по моде Ничкова отметила рост российской индустрии одежды

Дизайнер Анна Ничкова поделилась наблюдениями о состоянии российской fashion-индустрии в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Она подчеркнула, что в стране преобладает производство уникальных вещей, а не массовый выпуск, как у западных брендов.
«Мы идем к осознанному потреблению. Можно купить вещь из масс-маркета за 1800 рублей, а примерно через одну стирку она окажется в разряде домашних. Дорогой хлопок стоит очень больших денег. Правильная печать, правильное изготовление и лекало», — рассказала Ничкова.
Согласно данным газеты «Коммерсантъ», средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов увеличился на 11% за год.
