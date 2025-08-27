Эксперт по медицине Данилов призвал начинать отпуск с эмоциональных переключений

Многие ощущают усталость и апатию после возвращения из отпуска. Причина кроется в неправильном отдыхе. Валяние на пляже до изнеможения или бешеный темп туристических походов могут привести к усталости. В беседе с сайтом KP.RU советами поделился медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Специалист рекомендовал начинать отдых с переключения, которое обеспечивается яркими впечатлениями — визуальными, эмоциональными, физическими. Такой подход позволит как можно скорее забыть о делах.

«Если работа связана с физическим трудом, то в отпуске нужны минимальные физические нагрузки. А если работа сидячая, то на отдыхе нужно больше движения — пешие экскурсии, плавание», — отметил эксперт.

По его словам, чем сильнее рабочая нагрузка — физическая или умственная, — тем больше времени понадобится на восстановление. Средний рекомендуемый период отдыха — 21 день, из которых первые два-три дня уходят на акклиматизацию и адаптацию к новым условиям.