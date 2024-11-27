Эксперт по курортам Буря: Крыму планируют вернуть статус всероссийской здравницы

На уровне министерства курортов и туризма Крыма началось обсуждение необходимости вернуть республике статуса всероссийской здравницы. Об этом рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в беседе с сайтом « Крым 24 ».

По его словам, полуостров располагает всеми возможностями для получения соответствующего статуса. В регионе есть уникальные природно-лечебные условия, минеральные воды, грязи, климат. Кроме того, специалист указал на большие санаторно-курортные кластеры на западном и южном побережьях.

«Я считаю, что мы, все эксперты, санатории, заинтересованные ведомства, потихоньку движемся в сторону того, чтобы вернуть Крыму статус всероссийской здравницы», — отметил Буря.

Республике, добавил он, важно активнее заявлять о себе и своем потенциале.