Эксперт по клинингу Нагибова связала расхламление со снижением тревожности

CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова рассказала « Газете.ru », как поддерживать порядок в доме и избавиться от хлама.

По словам эксперта, главные источники беспорядка — импульсивные покупки и вещи, отложенные «на всякий случай». Она рекомендовала постепенно избавляться от ненужных предметов, начиная с очевидного мусора, затем переходя к дубликатам и вещам, которые не использовались больше года.

«Важно не корить себя за прошлые решения, а сосредоточиться на том, как станет легче», — заявила специалист.

Нагибова подчеркнула, что после расхламления снижается тревожность, появляется больше пространства и времени для важных вещей. Многие начинают совершать покупки более осознанно, выбирая качество, а не количество.