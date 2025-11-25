Эксперт по клинингу Кабанова предложила разбить процесс уборки перед новогодними праздниками на несколько этапов

Руководитель клининговой компании Ольга Кабанова поделилась рекомендациями по организации уборки перед новогодними праздниками. В интервью «Газете.Ru» она отметила: «Если вы начнете думать об этом заранее, можно распределить задачи на несколько дней. Такой подход поможет избежать усталости и нервозности».
Специалист советует разбить процесс уборки на несколько этапов: расхламление, генеральная уборка, а также очистка кухни, ванной комнаты и прихожей. Кабанова рекомендует планировать количество задач, которое можно выполнить за день, и не забывать о перерывах на отдых, написал RT.
