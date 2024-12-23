Эксперт по кибербезопасности: важно самостоятельно вводить адрес сайта в браузер

Мошенники все чаще используют схему с подделкой справочных сайтов и публикацией на них фейковых номеров служб поддержки «Госуслуг». О том, как обезопаситься от аферистов, рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с RT .

Специалист отметил, что аферисты научились переносить все элементы дизайна организации на фишинговый сайт, однако еще не умеют полностью копировать адресную строку. Власов посоветовал тщательно проверять URL-адреса и избегать перехода по подозрительным ссылкам, полученным через социальные сети или мессенджеры.

Для минимизации рисков лучше всего самостоятельно вводить адрес сайта в строку браузера, подчеркнул эксперт.