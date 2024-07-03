Эксперт по кибербезопасности Вакулин посоветовал компаниям привлекать этичных «хакеров»
Иметь штат айтишников недостаточно для борьбы с хакерскими атаками. Важно периодически проводить внешний аудит всех систем. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с ИА НСН.
По его словам, компаниям необходимо привлекать специалистов со стороны и проверять себя.
«Есть такие „хакеры“, которые готовы оценить вашу систему с точки зрения безопасности, этичные хакеры», — отметил Вакулин.
Он пояснил, что данный способ отличается высокой эффективностью. Внутренний штат не всегда способен найти уязвимости, добавил эксперт.