Эксперт по кибербезопасности Ульянов: аферисты все чаще используют дипфейки

Создать дипфейк, особенно если речь идет о публичных личностях, чьи изображения легко найти в интернете, не составляет большого труда для мошенников. Доступные для этого современные инструменты просты в использовании и могут быть освоены даже теми, кто никогда раньше не занимался подобными вещами, рассказал эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов в интервью телеканалу «Звезда» .

По мнению Ульянова, чтобы избежать «кражи лица», можно воздержаться от публикации своих видео и фотографий в открытом доступе. Однако в современном мире это становится все сложнее.

Злоумышленники могут использовать полученные незаконным путем аудио- и видеоматериалы для генерации искусственного голоса. Для этого достаточно нескольких связок голосовых сообщений, на основе которых можно создавать правдоподобные и длинные голосовые сообщения.

В настоящее время становится все труднее распознать дипфейк. Аферисты используют методы социальной инженерии, из-за чего заметить обман крайне сложно, заключил Ульянов.