Эксперт по кибербезопасности Татаринов назвал внимательность главным способом защиты от мошенников

Участились кражи денег через фиктивные приложения банков. Внимательность и осторожность пользователей остаются главным видом защиты от подобных атак мошенников, заявил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в интервью радио Sputnik .

Ссылка на вредоносную программу внешне может не отличаться от официального банковского приложения, рассказал специалист. Технических возможностей для защиты от троянского софта пока нет.

Чтобы избежать кражи денег, пользователям необходимо проявить внимательность. Не нужно переходить по подозрительным ссылкам, а скачивать приложения следует только с сайта организации или из специализированных магазинов, резюмировал Татаринов.