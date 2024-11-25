Эксперт по кибербезопасности Мясоедов: пожилые люди наиболее уязвимы перед аферами с заменой голоса

Серый рынок программного обеспечения полон продуктами для генерации голоса любого человека в режиме реального времени. Этим активно пользуются мошенники. О более уязвимом слое населения рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в интервью News.ru.
По его словам, молодое поколение с легкостью отличит фейковый звонок от настоящего, потому что в первом будут слышны задержки речи, надрывы и различные прерывания. Сложнее всего это сделать пожилым людям, так как они не знакомы со всем многообразием новых технологий.
Чтобы защитить пенсионеров от атак мошенников, необходимо как можно чаще рассказывать о подобных случаях в средствах массовой информации, отметил Мясоедов.
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