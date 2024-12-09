Эксперт по кибербезопасности Большаков посоветовал менять пароли каждые три-шесть месяцев

Для минимизации рисков кибератак необходимо использовать двухфакторную аутентификацию, а также менять пароли каждые три-шесть месяцев. При этом они должны состоять из сложных комбинаций цифр, букв и символов. О важных правилах напомнил руководитель направления кибербезопасности «EdgеЦентр» Максим Большаков в разговоре с сайтом RT .

Если вы все же столкнулись с любым родом онлайн-мошенничества, следует принять меры противодействия как можно скорее. Прежде всего, нужно заблокировать все счета, даже если аферисты уже начали списывать деньги.

Далее нужно сделать снимки экрана всей переписки со злоумышленниками, записать точные URL-адреса фишинговых сайтов и сохранить вложения для дальнейшего анализа специалистами. После следует сообщить о преступлении в банк и полицию, предоставив все имеющиеся сведения, заключил Большаков.