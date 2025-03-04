Эксперт по камуфляжу Цалани: народные средства не эффективны в борьбе с рубцами

Некоторые люди пытаются избавиться от рубцов с помощью народных средств, но такие методы могут только ухудшить ситуацию. Об этом в беседе с «ФедералПресс» предупредила специалист по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани.

«Рост рубца нельзя остановить, но можно контролировать. Главное — правильно ухаживать за раной с первых дней», — сказала эксперт.

По словам Цалани, масла, настои трав, мед и компрессы не имеют научного обоснования. Их использование чревато аллергическими реакциями, инфицированием ран и ухудшением состояния кожи. Прижигание чистотелом или нанесение лимонного сока способно вызвать ожоги и усилить пигментацию.

Собеседница отмечает, что в борьбе с рубцами важно не терять время. Специалист рекомендует обращаться к профессионалам и использовать современные медицинские методы — силиконовые пластыри, профессиональные мази, физиотерапию.