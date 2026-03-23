Эксперт по кадрам Ежова рассказала, что Россия критически нуждается в оптометристах

Более трех лет оптики по всей стране борются за квалифицированных работников. Как сообщила «Газете.Ru» руководитель по подбору персонала федеральной сети «Счастливый взгляд» Мария Ежова, речь идет о профессии оптометриста.

Оптометрист — это медицинский работник со средним профильным образованием, который специализируется на медицинской оптике. Он умеет точно определять параметры, влияющие на качество зрения, и подбирать оптимальные средства коррекции — очки или контактные линзы — с учетом индивидуальных особенностей пациента.

По оценке эксперта, в России действует более семи тысяч частных оптик, для стабильной работы которых требуется около 14 тысяч оптометристов. Однако образовательные учреждения выпускают лишь около 300–350 специалистов в год, а профильных колледжей по стране чуть более десяти. Сейчас потребность в таких кадрах закрыта примерно на 60%.

«Глобально проблема кроется в том, что про профессию оптометриста мало кто знает как среди выпускников школ, так и их родителей. И из-за этого мы наблюдаем устойчивый кадровый дефицит», — отмечает Ежова.

Количество людей с нарушениями зрения ежегодно увеличивается, а коррекция показана примерно половине взрослого населения. В результате профессия оптометриста становится одной из наиболее востребованных, но при этом недооцененных на рынке медицинских специальностей.

Средняя заработная плата оптометриста сегодня составляет от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона и квалификации. Причем на такой уровень дохода могут рассчитывать и молодые специалисты в начале карьеры.