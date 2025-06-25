Эксперт по йоге Шатская посоветовала научиться адаптироваться к стрессу

В современном мире влияние стресса на психологическое и физическое состояние человека продолжает оставаться актуальной темой. Как предотвратить депрессию, рассказала преподаватель физиологии йоги Ксения Шатская в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, стресс — это не только эмоциональное потрясение, но и полная мобилизация всех систем организма. Это состояние истощает ресурсы и повышает риск возникновения заболеваний.
Как пояснила специалист, полностью избежать стресса невозможно, но можно научиться адаптироваться к нему. Шатская посоветовала соблюдать режим сна и отдыха, а также уделять время физическим нагрузкам. Кроме того, значение имеет умение делегировать задачи и снижать гиперответственность. Важно и адекватно оценивать собственные усилия.
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