Эксперт по IT-безопасности Лукацкий призвал не воспринимать все данные нейросетей за «чистую монету»

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение об основных рисках, связанных с использованием популярных нейросетей.

«Не стоит забывать про "галлюцинации". Когда мы, основываясь на данных, сгенерированных ИИ, принимаем неверные решения, потому что принимаем за чистую монету все, что выдает сервис», — отметил специалист.

Он добавил, что искусственный интеллект часто старается угодить пользователю, поэтому важно включать критическое мышление и анализировать выданную нейросетью информацию.