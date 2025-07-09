Эксперт по IT-безопасности Лукацкий призвал не воспринимать все данные нейросетей за «чистую монету»

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение об основных рисках, связанных с использованием популярных нейросетей.
«Не стоит забывать про "галлюцинации". Когда мы, основываясь на данных, сгенерированных ИИ, принимаем неверные решения, потому что принимаем за чистую монету все, что выдает сервис», — отметил специалист.
Он добавил, что искусственный интеллект часто старается угодить пользователю, поэтому важно включать критическое мышление и анализировать выданную нейросетью информацию.
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