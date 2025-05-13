Эксперт по информбезопасности Вехов рассказал схему нового вида мошенничества перед ЕГЭ

Эксперту по информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с радио Sputnik осветил тему мошенничества, связанного с подготовкой школьников к выпускным экзаменам.

Ежегодный всплеск активности злоумышленников приходится на периоды подготовки к государственным экзаменам, таким как ЕГЭ и ОГЭ. Мошеннические схемы разнообразны и включают в себя различные способы манипуляции сознанием учеников, обещания быстрых результатов и легких путей достижения успеха.

Одна из наиболее тревожных тенденций — появление сообщений, предлагающих школьникам гарантии успешной сдачи экзаменов взамен на участие в незаконных действиях, вплоть до совершения преступлений и распространения фейковой информации о терроризме. Такая практика особенно популярна среди группировок, связанных с экстремистскими организациями.

Как уточнил Вехов, преступники собирают личные данные учащихся и их семей, используя их уязвимость и желание успешно сдать экзамены. Получив доступ к конфиденциальной информации, мошенники начинают манипулировать эмоциями молодых людей.

Профессор подчеркивает необходимость повышения уровня осведомленности родителей и учителей о существовании таких схем.