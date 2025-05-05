Эксперт по информбезопасности Никулина рассказала о необходимости соблюдения правил кибергигиены

Специалист отдела архитектуры и проектирования комплексных систем информационной безопасности АО «Россети Цифра» Татьяна Никулина рассказала «ФедералПресс» о необходимости соблюдения правил кибергигиены.

По словам эксперта, аутентификация — это проверка личности с помощью логина и пароля, а авторизация определяет права доступа. Например, администратор может редактировать контент, а гость — только просматривать.

Никулина выделила три шага к безопасности аккаунтов.

Двухфакторная и беспарольная аутентификация. Современные сервисы предлагают вход без паролей с использованием одноразовых кодов, биометрии или QR-кодов. Эту технологию внедрила соцсеть «ВКонтакте».

Контроль истории авторизаций. Эксперты рекомендуют проверять историю входа раз в месяц, завершать сеансы на незнакомых устройствах или из других стран, удалять неиспользуемые гаджеты из доверенных списков.

Ограничение авторизации через сторонние сервисы. Регистрация с помощью уже существующих аккаунтов удобна, но рискованна. Если злоумышленник получит доступ к одному аккаунту, он сможет пробраться и в другие сервисы.

Помните, удобство не должно становиться слабым местом в защите, заключила Никулина.