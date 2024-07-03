Эксперт по гаджетам Корнейчук напомнил, что смартфоны нельзя оставлять на солнце

Смартфоны могут корректно работать при температуре до +50 градусов. Об этом НСН рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Он отметил, что обычно смартфоны выдерживают российскую жару. Но это не значит, что гаджеты нужно бросать под палящим солнцем.

«Важно понимать, что гаджеты не стоит оставлять надолго под прямыми лучами летнего солнца. Смартфоны могут перегреваться, в этом случае включается штатный режим, при котором частоты процессора сбрасываются, он начинает медленнее работать», — отметил Корнейчук.

При сильном перегреве телефон может сам выключиться, но риска взрыва нет. После того, как смартфон охладится, он снова заработает.