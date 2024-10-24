Эксперт по гаджетам Казаков призвал россиян перед продажей смартфона вернуть его к заводским настройкам

Перед тем, как выставлять на продажу смартфон, необходимо вернуть его до заводских настроек. О важности подобного действия рассказал «Известиям» технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Дело в том, что практически у каждого пользователя смартфонов внутри устройства хранится вся личная информация, которая поможет мошенникам осуществить их схемы.

«Вся наша личная информация, финансы, адреса, фото, документы, реквизиты, банковские приложения и пароли хранятся там», — сказал Казаков.

Эксперт призвал сделать резервную копию данных, файлов и изображений перед сбросом настроек. Сейчас в телефонах есть функция, которая помогает напрямую перенести текущие данные на новое устройство с помощью iOS Transfer или Android Smart Switch.