Эксперт по финансам Петрова: похвала и доверие — лучший способ мотивации мужчины

Не стоит оказывать на мужчин давление, лучше всего дать им возможность самостоятельно принимать решения. О правильных способах мотивации партнера рассказала финансовый эксперт Светлана Петрова в разговоре с News.ru .

Специалист подчеркнула, что доверие побуждает к действиям, а чрезмерный контроль может привести к потере мотивации. Важно уважать свободу мужчины и не навязывать свою волю. Не забывайте хвалить партнера даже за небольшие успехи, особенно в трудные периоды.

Еще один способ поддержать интерес мужчины — помочь ему структурировать задачи, разбив их на этапы. Такой подход упростит путь к достижению целей и сделает результат более ощутимым, отметила Петрова.