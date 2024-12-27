Эксперт по финансам Петрова: похвала и доверие — лучший способ мотивации мужчины

Не стоит оказывать на мужчин давление, лучше всего дать им возможность самостоятельно принимать решения. О правильных способах мотивации партнера рассказала финансовый эксперт Светлана Петрова в разговоре с News.ru.
Специалист подчеркнула, что доверие побуждает к действиям, а чрезмерный контроль может привести к потере мотивации. Важно уважать свободу мужчины и не навязывать свою волю. Не забывайте хвалить партнера даже за небольшие успехи, особенно в трудные периоды.
Еще один способ поддержать интерес мужчины — помочь ему структурировать задачи, разбив их на этапы. Такой подход упростит путь к достижению целей и сделает результат более ощутимым, отметила Петрова.
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