Эксперт по финансам Петрова: планирование и управление энергией помогут вернуться к работе после праздников | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:01 Эксперт по финансам Петрова: планирование и управление энергией помогут вернуться к работе после праздников

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Эксперт по управлению семейным капиталом Светлана Петрова рассказала, как влиться в рабочий ритм после длинных выходных. Важно постепенно возвращаться к графику, уделяя внимание адаптации, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, не стоит забывать про планирование. Специалист посоветовала определить основные цели и задачи на ближайший период. Такой подход придаст структуру рабочему дню, пояснила Петрова.

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По ее словам, также необходимо правильно управлять энергией. Улучшить фокус помогут короткие перерывы во время трудовой деятельности.