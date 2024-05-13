Эксперт по финансам Петрова: планирование и управление энергией помогут вернуться к работе после праздников | 360°

13 мая 2024, 16:01
Эксперт по финансам Петрова: планирование и управление энергией помогут вернуться к работе после праздников
Эксперт по управлению семейным капиталом Светлана Петрова рассказала, как влиться в рабочий ритм после длинных выходных. Важно постепенно возвращаться к графику, уделяя внимание адаптации, передала «Вечерняя Москва».
Кроме того, не стоит забывать про планирование. Специалист посоветовала определить основные цели и задачи на ближайший период. Такой подход придаст структуру рабочему дню, пояснила Петрова.
Реклама
По ее словам, также необходимо правильно управлять энергией. Улучшить фокус помогут короткие перерывы во время трудовой деятельности.
Праздники
Работа
Реклама
Реклама