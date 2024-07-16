Эксперт по фэншуй Чодрон: красный интерьер на кухне повышает риск пожароопасных ситуаций

Эксперт по фэншуй Татьяна Чодрон посоветовала не делать красный цвет доминирующим в интерьере, сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, в большом количестве оттенки, относящиеся к стихии Огня, способны создавать конфликты.

«Опаснее всего, когда красный превалирует в кухне. В этой комнате Огонь — и так доминирующая энергия, если же усилить ее еще и цветом, риск пожароопасных ситуаций может значительно повыситься», — пояснила Чодрон.

Она также отметила, что гостиная в красных тонах усилит раздражительность жильцов. В спальне такой дизайн будет негативно влиять на сон.